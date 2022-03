Cocaína estava escondida em livros infantis e no fundo falso da bagagem - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 13/03/2022 20:52 | Atualizado 13/03/2022 21:00

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Federal, na tarde deste domingo, 13, transportando cerca de 7kg de cocaína escondida em livros infantis e no fundo falso da bagagem despachada no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A passageira, natural de Tambaú (SP), pretendia embarcar para Nice, na França, em voo com escala em Lisboa, Portugal.

A droga foi encontrada durante fiscalização de rotina pelos policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN). A presa foi encaminhada à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, na Zona Portuária, para lavratura do auto de prisão em flagrante. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.