Filhote de bicho-preguiça foi resgatado no Mirante do Roncador, no Recreio, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 13/03/2022 20:31 | Atualizado 13/03/2022 20:34

Rio - Um filhote de bicho-preguiça foi resgatado por guardas municipais do Subgrupamento de Operações de Praia (Sgop) na tarde deste domingo, 13, na Estrada da Guanabara, na altura do Mirante do Roncador, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Os agentes estavam patrulhando a Prainha quando foram acionados por banhistas que avistaram a preguiça na pista, tentando atravessá-la. Com apoio de guardas do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), o animal foi resgatado e levado para o Parque Natural Municipal da Prainha, onde foi devolvido ao seu habitat.