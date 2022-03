Três vítimas de naufrágio na Restinga da Marambaia foram resgatadas de helicóptero - WhatsApp O DIA

Publicado 13/03/2022 17:45 | Atualizado 13/03/2022 18:11

Rio - O Corpo de Bombeiros salvou nove pessoas em uma praia deserta na Restinga da Marambaia, na Zona Oeste do Rio, após um naufrágio na manhã deste domingo, 13. Segundo a corporação, seis vítimas foram resgatadas por uma lancha e outras três por um helicóptero.

Bombeiros salvam nove pessoas após naufrágio na Restinga da Marambaia. #ODia



WhatsApp O DIA pic.twitter.com/S7KsUUKzYP — Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2022

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 7h para salvamento marítimo. De acordo com os bombeiros, as vítimas não precisaram de atendimento médico e já foram liberadas.