Drogas estavam em fundo falso das bagagens despachadasDivulgação

Publicado 13/03/2022 13:56 | Atualizado 13/03/2022 14:08

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde de sábado (12), duas cidadãs americanas transportando cerca de 7kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.



As passageiras, naturais da Califórnia, Estados Unidos, pretendiam embarcar para Viena, na Áustria, em voo com escala em Paris, França.



Os policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta em um fundo falso das bagagens despachadas.



As presas foram encaminhadas à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, no Centro da cidade, e vão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de prisão.