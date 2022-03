Damião Vinícius Costa Barros saiu por volta das 4h, deixando as crianças sozinhas - Reprodução

Publicado 13/03/2022 10:35 | Atualizado 13/03/2022 12:04

Rio - O pai dos meninos que morreram em um incêndio neste sábado (12), em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, foi preso em flagrante por abandono de incapaz, na manhã de ontem, por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Brayan Vinicius dos Santos Rangel e Nicolas Cauê dos Santos Rangel, de 1 e 3 anos, morreram em um incêndio na casa onde moravam, na comunidade Beco do Relógio, no bairro de Inoã, depois de serem deixados sozinhos pelo pai, Damião Vinícius Costa Barros, que saiu por volta das 4h para encontrar com uma mulher, deixando as crianças dormindo.