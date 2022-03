Construção será realizada com recursos do Estado, que já repassou R$12,1 milhões à prefeitura - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 12/03/2022 12:01 | Atualizado 12/03/2022 12:05

Rio - As obras do Restaurante do Povo de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, tiveram início nesta sexta-feira (11), durante a visita do governador Cláudio Castro ao município. O estabelecimento vai ficar localizado no bairro do Alcântara, um dos principais polos comerciais da cidade. A construção será realizada pela prefeitura, com recursos do Estado, que já repassou R$12,1 milhões à administração municipal.



Uma segunda transferência de recursos será realizada para garantir os dois primeiros anos de funcionamento. Ao todo, serão oferecidas três mil refeições diárias a preços populares, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços, de segunda-feira a sábado. Atualmente, já estão em funcionamento os Restaurantes do Povo de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O almoço é vendido a R$ 1 e o café da manhã, a R$ 0,50. As duas unidades juntas já entregaram mais de 1,5 milhão de refeições.



“Zelar pela segurança alimentar das pessoas é o nosso papel. Esse restaurante será entregue para quem precisa, vai dar dignidade ao cidadão, vai facilitar a vida das pessoas. Nossa grande missão é transformar e atender o povo em suas principais necessidades", afirmou o governador Cláudio Castro.



"A população de São Gonçalo há muito tempo esperava um investimento desse porte. O Restaurante do Povo possibilita que o cidadão trabalhe com dignidade, alimentado", completou destacou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.



Outros projetos em São Gonçalo



Também durante a visita à São Gonçalo, o governador Cláudio Castro anunciou um reforço na atuação do programa Segurança Presente na cidade. O município conta, atualmente, com o trabalho de 174 policiais, e vai passar a contar com mais 150 agentes no policiamento de ruas e bairros.



Castro também acompanhou as obras em andamento do programa Asfalta São Gonçalo, uma parceria do Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), com a prefeitura.

Ao todo, serão recuperadas 54 vias no município. Por meio do programa, o DER-RJ fornece os insumos para a produção do asfalto ao município que, por sua vez, produz o asfalto e realiza as obras, seguindo o plano de trabalho enviado anteriormente pela prefeitura ao Departamento. A parceria foi iniciada em abril de 2021.