Rua Bulhões de Marcial, onde ocorreu o assassinato do idoso - Google Street View

Rua Bulhões de Marcial, onde ocorreu o assassinato do idoso Google Street View

Publicado 12/03/2022 12:59 | Atualizado 12/03/2022 13:01

Rio - Um homem, identificado como Carlos José Oliveira dos Santos, de 61 anos, foi morto a tiros próximo a uma agência bancária, na tarde desta sexta-feira (11), em Parada de Lucas, Zona Norte do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 13h28 e, quando chegaram ao local, encontraram a vítima já sem vida. O caso ocorreu na rua Bulhões de Marcial.

De acordo com a Polícia Militar, Carlos teria sido atingido no tórax. Policiais do do 16ºBPM (Olaria) isolou o local para perícia. Testemunhas que estavam no local informaram que o idoso estava com um cheque na mão, que foi levado pelos criminosos.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital.