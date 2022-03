Pedro Henrique foi enterrado neste sábado (12) no Cemitério do Catumbi - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 12/03/2022 15:30 | Atualizado 12/03/2022 16:04

Rio - O corpo do militar Pedro Henrique Pereira dos Santos, de 18 anos, foi enterrado no Cemitério do Catumbi, na Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (12). Os amigos e familiares se despediram do jovem, que morreu após treinamento no 1º Batalhão de Polícia do Exército (PE), na Tijuca . O taxista Flávio Roberto, pai de Pedro, falou sobre a despedida e o difícil momento da família.

"Chegar ali e ver seu filho deitado nessa situação é muito triste. Muito triste ver uma mãe do jeito que ela está. Saber que entregou seu filho saudável, estudioso, um garoto do bem. Entregar seu filho saudável para poder realizar o sonho de vida, que era ser militar. Ele se preparou para aquilo. De repente, você recebe seu filho em um caixão. Recebe o filho para ser enterrado. Triste demais. Não existe a possibilidade de desejar isso para ninguém", lamentou Flávio Roberto.

Segundo as informações dos familiares, Pedro Henrique passou mal durante os exercícios físicos, teve convulsões. Ele foi socorrido para o Hospital Central do Exército (HCE), em Benfica, onde foi intubado, mas acabou não resistindo. Flávio entende que os jovens militares precisam ter uma melhor assistência durante os treinamentos.

"A gente ouve histórias. Tenho uma certa idade, então a gente ouve história de quartel durante a vida toda. Das coisas mais simples às coisas mais absurdas que fazem com as pessoas. Não sei se hoje é pior do que antigamente. Um calor desse. As pessoas que coordenam esses cursos, esses preparos para esses jovens, essas crianças... Acho que deveria ser repensado o modo de avaliar caso a caso. Nem todo mundo tem a mesma resistência, nem todo mundo tem a mesma força de vontade. Tem alguns que tem mais força de vontade do que o corpo aceita."

O pai de Pedro Henrique se emocionou ao falar sobre a vida do filho e sua dedicação. "Era um garoto estudioso... Fez todos os estudos sem repetir um ano, fez Enem. Estava se preparando para fazer faculdade. Aí vai começar um sonho que ele tinha, a gente entrega nosso filho vivo, com saúde. De repente, recebe um corpo para colocar no caixão. É muito triste isso."

Infarto e convulsão

Flávio Roberto também comentou sobre o momento em que esteve no hospital e seu contato com os médicos. "(Sobre a desidratação) São coisas que eles falam... Ele fez um monte de exames lá e foram falando. Cada consequência de um exame que era feito, ele ia explicando pra gente. Ele teve infarto, teve convulsão. Fizeram exame de covid, deu negativo. A primeira coisa que ele mostrou foi o negativo da covid. Agora, a gente quer que seja esclarecido, porque a vida do meu filho não tenho mais. Um monte de filhos que eu tenho, irmãos, amigos, todos sofrendo com essa morte do meu filho. Ele nunca teve problema nenhum de saúde, nada, nada, nada. Problema zero. Sempre foi um garoto muito saudável."

Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) informou que, "durante a realização de instrução de ordem unida no dia 10 de março de 2022, o soldado sentiu-se mal e foi prontamente atendido pelo médico do quartel. Em seguida, ele foi levado para o Hospital Central do Exército e, devido a complicações, veio a óbito. Foi aberto um Inquérito Policial Militar para apurar o fato ocorrido". O CML lamentou a morte de Pedro Henrique e disse que está prestando toda a assistência necessária à família.