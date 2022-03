Uma pistola foi apreendida com o suspeito - Divulgação

Publicado 12/03/2022 15:00 | Atualizado 12/03/2022 15:14

Rio - Um criminoso ficou ferido após tentar roubar um carro e entrar em confronto com policias, nesta sexta-feira (11), na Rua Barão de Itaipu, no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes estavam realizando patrulhamento na região quando ouviram os gritos da vítima. Ao chegarem no local, o criminoso efetuou disparos contra os policiais, que revidaram, ocasionando uma troca de tiros.

O criminoso, que não teve o nome divulgado, acabou sendo atingido por um dos disparos. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9mm. O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde ficou sob custódia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do acusado.

A ocorrência foi registrada na 19ªDP (Tijuca).