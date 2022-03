Segundo informações do Centro de Operações do Rio, por volta das 8h30, a PM ocupou duas faixas da pista, o que causou retenção no trânsito no sentido Baixada - Reprodução

Publicado 18/03/2022 11:25 | Atualizado 18/03/2022 11:32

Rio - Um tiroteio interditou parcialmente a Linha Vermelha na manhã desta sexta-feira (18). O confronto aconteceu após uma tentativa de assalto na altura do viaduto da Ilha do Fundão, sentido Baixada Fluminense.

Policiais militares flagraram dois homens em uma moto assaltando outro motociclista na via. Houve troca de tiros entre PMs e assaltantes no local. O homem que foi abordado durante a tentativa de assalto foi baleado na perna. Os criminosos, durante a fuga, roubaram um carro. A PM não informou se os bandidos foram localizados.

Segundo informações do Centro de Operações do Rio, por volta das 8h30, a PM ocupou duas faixas da pista, o que causou retenção no trânsito no sentido Baixada. A via só foi liberada por volta das 9h.