O músico Rafael Kalil e o bailarino Bruno Cezario: Queen, R.E.M., Sting e Rolling Stones na veia - Renato Mangolin

Publicado 04/04/2022 07:00

Rio - A partir da experiência do isolamento e da solidão durante a pandemia, o coreógrafo Renato Vieira sentiu a urgência de criar um espetáculo que inspirasse o desejo de liberdade e celebrasse a importância dos encontros. E surgiu 'Suíte Rock – Para loucos e amantes', que estreia dia 7 de abril no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O desafio é juntar em cena bailarinos e músicos em novas expressões artísticas que reflitam sobre as relações e desejos que surgem em um mundo pós-confinamento.

Renato Vieira Cia de Dança dá continuidade à pesquisa do grupo, que frequentemente mistura elementos eruditos e populares. Desta vez, sucessos de Led Zeppelin, Supertramp, Pink Floyd, Queen, Sting, R.E.M e The Rolling Stones, executados ao vivo por um quarteto de cordas, celebram a união entre o rock e a música de concerto.

"Em todo o mundo, as ruas ficaram vazias, e as pessoas, dentro de casa, cheias de arte. Estar em um mundo em suspensão e ouvir o acorde de um celista me fez transbordar num infinito de emoções. Daí a urgência de criar um espetáculo pós-confinamento que sirva para aguçar o som poético de um acorde de um violoncelo, um violino, um movimento, uma sequência coreográfica", explica Renato Vieira.

A proposta é transpor um repertório de clássicos do rock dos anos 70 e 80 para um quarteto de cordas. Um dos violoncelistas aposta em um estilo que flerta com o rock'n'roll – ele usa pedais, distorção, efeitos variados e toca o violoncelo como se fosse uma guitarra. Ora ele toca da forma clássica, ora como se estivesse numa banda de rock.



"Nossa proposta é levar essa transposição para o corpo, para a dança. Nossos bailarinos trabalham o corpo com a técnica do ballet clássico, e a criação coreográfica é contemporânea", completa o coreógrafo.

Suíte Rock – Para loucos e amantes

De 5ª a sáb., às 19h, e dom., às 18h. Sessão extra: 7 de maio, às 16h30.

CCBB – Teatro I (Rua Primeiro de Março, 66 – Centro).

Pimentinha

Após uma temporada de sucesso na Zona Sul o musical 'Pimentinha – Elis Regina para Crianças', espetáculo do projeto 'Grandes Músicos para Pequenos', está agora no Teatro Multiplan, na Barra.



A peça mostra a importância da autoestima e questiona os padrões de beleza impostos às mulheres, em uma grande homenagem à cantora Elis Regina. A protagonista é Lilica, uma menina apaixonada por música e por suas grandes cantoras, que faz de tudo para sua mãe levá-la a um concurso de jovens talentos no rádio.



Na trilha sonora, estão grandes clássicos da MPB imortalizados por Elis Regina, como 'Fascinação', 'O Bêbado e a Equilibrista', 'Madalena' e 'Como nossos pais', em arranjos pensados para as novas gerações.

Pimentinha – Elis Regina para Crianças

Sáb. e Dom., às 16h.

Teatro Multiplan – VillageMall (Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca).

Até 01/05.