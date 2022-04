Policiais militares fizeram uma operação nas comunidades do Escondidinho, Prazeres e do Fallet no último dia 24 - Arquivo / Marcos Porto / Agência O Dia

Policiais militares fizeram uma operação nas comunidades do Escondidinho, Prazeres e do Fallet no último dia 24Arquivo / Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 05/04/2022 10:01

Rio - Agentes do Comando de Operações Especiais (COE) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizam uma operação, na manhã desta terça-feira, nas Comunidades dos Prazeres e Escondidinho, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, e do Fallet e Fogueteiro, no Rio Comprido, na Zona Norte. A Polícia Militar ainda não divulgou o objetivo da ação.

Até o momento, não há registros de prisões e apreensões.