Segundo o Ministério da Saúde, 44,8% dos adultos praticam exercícios físicos de forma insuficiente e 15,5% não praticam no Município do RioReprodução

Publicado 05/04/2022 11:37

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do programa Academia Carioca, promoverá no Dia Mundial da Atividade Física, que se comemora em 6 de abril, uma série de atividades para relembrar a população sobre a importância dos exercícios físicos regulares. As ações serão realizadas a partir das 8h, em oito pontos da cidade, onde as pessoas poderão participar de atividades como circuito, dança, corrida e caminhada, esportes, jogos, educação em saúde, entre outras.



Elas acontecerão nos locais: GREIP, na Penha; Parque Madureira; Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino, em Campinho, Vila Olímpica Mestre André, em Padre Miguel, Aterro do Flamengo, em frente ao Palácio do Catete/Posto 1, Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, Vila Olímpica Oscar Schmidt, em Santa Cruz e Vila Olímpica do Encantado, em Encantado.

“Serão atividades físicas e educativas para fortalecer a prática e o conhecimento dos benefícios de uma vida mais ativa, reforçando compromissos estratégicos de enfrentamento, prevenção de doenças e adesão a boas práticas em saúde”, diz Junia Cardoso, coordenadora do Programa Academia Carioca.



Desde 2009, o Programa Academia Carioca, parte da SMS, atua no serviço da Atenção Primária à Saúde e seu objetivo é garantir o acesso da população a práticas que visam promover o bem-estar físico, mental e social, contribuindo para a construção de uma sociedade mais ativa e com estilo de vida mais saudável. Segundo o Ministério da Saúde, 44,8% dos adultos praticam exercícios físicos de forma insuficiente e 15,5% não praticam no Município do Rio.

Implantado pela SOS-Rio, o programa está presente em 202 unidades de Atenção Primária da cidade, entre centros municipais de saúde e clínicas da família. Dentre os beneficiados pelo serviço, 81% apresentam doenças crônicas, 69% são hipertensos, 19% diabéticos e 78% têm excesso de peso.



Atualmente, o programa está presente nas 10 grandes regiões da cidade e beneficia cerca de 186 mil pessoas. Ele é direcionado para todas as pessoas cadastradas nas unidades de saúde e os resultados das atividades incluem a diminuição do risco cardiovascular, principal fator de internação hospitalar e mortalidade da população, e a redução de medicamentos por meio de prescrição médica, que possibilita tratamentos com menos exposição aos efeitos colaterais, por exemplo.