O caminhão com bebidas foi abandonado durante a fuga dos suspeitosPolícia Militar do Estado do Rio de Janeiro / Divulgação

Publicado 05/04/2022 12:47

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Parque Proletário impediram um roubo de carga e conseguiram recuperar o caminhão de bebidas com mercadoria avaliada em R$ 500 mil reais na Penha, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (5).

Os agentes foram acionados na UPP após alerta de roubo de carga em andamento. Quando os policiais chegaram ao local, os criminosos, já dentro do caminhão tentaram fugir. Durante a fuga, os suspeitos colidiram com um poste, abandonando logo em seguida o veículo carregado de bebidas e seguiram em direção ao interior da Comunidade Chatuba, no mesmo bairro.

Segundo a PM, nenhum dos acusados foi preso e a ocorrência está em andamento.