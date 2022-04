Perseguição policial termina com dois suspeitos mortos e um preso na Avenida Brasil - Reprodução Twitter

07/04/2022

Rio - Dois suspeitos morreram e um homem ficou ferido durante a madrugada desta quinta-feira, após uma perseguição policial que começou em Realengo, na Zona Oeste do Rio, e terminou na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, os homens estavam em quatro carros quando passaram por agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e atiraram, iniciando um tiroteio.

Na troca de tiros, um dos carros, bateu na mureta e acabou pegando fogo. Dois morreram após serem baleados. O motorista do veículo, identificado como Luís Cláudio de Oliveira Soares, de 53 anos, foi levado sob custódia ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. A quarta pessoa escapou.

#Fuzil e granadas apreendidos por policiais do #BPVE/#PMERJ, na madrugada desta quinta-feira, na Av. Brasil, altura de #Guadalupe. O veículo utilizado pelos criminosos colidiu na mureta da via e, posteriormente, se incendiou completamente. Dois criminosos morreram no local. (+) pic.twitter.com/V8isGMzMKp — @pmerj (@PMERJ) April 7, 2022

De acordo com a esposa do ferido, ele trabalhava como motorista de aplicativo e particular. "Ele é trabalhador e saiu para fazer uma corrida. Eu não sei o que aconteceu, de repente foram lá em casa me chamar, falando que tinha acontecido um acidente na Avenida Brasil. Quando eu cheguei lá, falaram que ele foi levado para o hospital. Até agora não recebi notícias dele, só falaram que ele foi baleado no tórax e que seria operado. Ele tem dois filhos, tem neto, tem esposa. Somos família", disse Enemilde de Jesus, em entrevista ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.Os outros três veículos com suspeitos também conseguiram fugir. Os agentes apreenderam um fuzil, três granadas e munições.