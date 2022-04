Manifestam reunidos na manhã deste sábado (9) na Candelária, Centro do Rio, em protesto contra o governo federal - Foto: Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 09/04/2022 13:24 | Atualizado 09/04/2022 17:03

Rio - Grupos de manifestantes mobilizados por movimentos populares, sociais e sindicais, participaram na manhã deste sábado (9) no Centro do Rio, de um protesto contra o governo federal. A concentração aconteceu na região da Candelária e depois os grupos seguiram pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia, também no Centro.



Os participantes gritaram palavras de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro, com bandeiras e cartazes, dezenas de pessoas marcharam contra fome, aumento de preço da gasolina, alto custo de vida, alta taxa de desemprego, por melhorias de condições educacionais, saúde e contra a corrupção.



O protesto que tem o lema "Bolsonaro Nunca Mais" acontece simultaneamente nas principais capitais do país e em mais 60 cidades.