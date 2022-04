Morreu na manhã deste sábado, em consequência de um infarto fulminante, o desembargador Antônio Jayme Boente - Foto: Reprodução / Portal TJRJ

Morreu na manhã deste sábado, em consequência de um infarto fulminante, o desembargador Antônio Jayme BoenteFoto: Reprodução / Portal TJRJ

Publicado 09/04/2022 16:58

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio, com grande pesar, o falecimento do desembargador Antonio Jayme Boente, aos 62 anos, na manhã deste sábado (9). Bonente sofreu um infarto fulminante enquanto jogava tênis no clube Marina, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O velório do magistrado será realizado neste domingo (10), entre 9h e 12h, no Salão Celestial do Crematório Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio.



Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) em 1985, Antonio Jayme atuava na 1ª Câmara Criminal desde 2011, onde era conhecido por seu pragmatismo, com entendimento que o Direito deve ser dinâmico para cumprir bem sua missão. Em nota, o TJRJ lembrou a trajetória de Antônio Jayme, pelo êxito na carreira e a atuação marcante no poder judiciário:



"Com assento efetivo na 1ª Câmara Criminal, o magistrado ingressou na Magistratura em 1991 e trilhou brilhante carreira no Judiciário fluminense. Foi presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), atuou na Coordenadoria dos Juizados Especiais Criminais, com atenção voltada para eventos de grande porte e na área esportiva, e também do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, além de ter presidido a Comissão de Segurança Institucional do Poder Judiciário, encarregada de elaborar plano de proteção a juízes e servidores em situação de risco".



O governador Cláudio Castro, enviou nota à imprensa prestando condolências à família do magistrado, elogiando a competência e o legado de Boente: "Recebi com muito pesar a notícia da morte do desembargador e meu amigo Jayme Boente, que faleceu de maneira precoce e repentina na manhã deste sábado. Com trajetória admirável, deixará uma lacuna na história do Judiciário, onde atuou por décadas no Tribunal de Justiça. Também contribuiu com o Governo do Estado ao presidir o Conselho Estadual de Segurança. Jayme Boente demonstrou competência, respeito e dedicação pelo seu ofício. Expresso meus sentimentos aos familiares e amigos", disse o governador em nota.

A Associação de Magsitrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) Também lamentou a morte de Boente por meio de nota e do perfil oficial da entidade nas redes sociais: