a - Polícia Militar do Rio de Janeiro/Divulgação

Publicado 09/04/2022 14:21 | Atualizado 09/04/2022 14:30

Rio - A Polícia Militar prendeu três homens armados que vinham do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, e pretendiam invadir a Comunidade da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, neste sábado (9).

Agentes do 20º BPM (Mesquita) interviram fazendo um cerco preventivo na região e foram atacados por disparos de arma de fogo. Houve confronto. Logo em seguida, eles prenderam os acusados. Com os suspeitos, foram apreendidos um fuzil, pistolas e drogas. Os policiais continuam na área.