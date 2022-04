O policial militar Gabriel Nascimento de Carvalho, de 34 anos, morto em um bar de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi enterrado neste sábado - Marcos Porto

Publicado 09/04/2022 16:43

Rio - O corpo do soldado da Polícia Militar Gabriel Nascimento de Carvalho, de 34 anos, morto em um bar de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi enterrado neste sábado (9) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste da cidade. O enterro foi acompanhado por familiares e amigos do policial.



De acordo com a Polícia Militar, Carvalho estava de folga em um bar, na madrugada desta sexta-feira (8), no bairro Andrade de Araújo, quando tentou abordar um homem armado. Na ação, houve confronto e o agente foi atingido, sendo socorrido ao Hospital Municipal de Belford Roxo, onde não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a PM, o suspeito de envolvimento no crime fugiu do local, porém, foi localizado por uma equipe do 39ºBPM (Belford Roxo) morto e dentro de um automóvel capotado na Rua Freitas Braga.

Gabriel Nascimento entrou na Corporação em outubro de 2018 e era lotado no 22ºBPM (Maré). Ele deixa dois filhos. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), as investigações continuam para esclarecer a morte do policial.