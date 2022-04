Ao todo, foram 12 caixas de maços de cigarro roubados - Polícia Militar do Estado do Rio / Divulgação

Publicado 10/04/2022 09:56 | Atualizado 10/04/2022 10:02

Rio - A Polícia Militar recuperou aproximadamente seis mil maços de cigarros em Paciência, na Zona Oeste, neste sábado (9). Equipes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionadas após uma denúncia de roubo de carga em Santa Cruz. Sete pessoas foram presas.

Inicialmente, os PMs localizaram um dos suspeitos dentro de um carro com algumas caixas do produto. Em seguida, após o cerco, o restante do material foi encontrado dentro de um imóvel no Jardim Palmares, em Paciência, onde outros seis homens acabaram presos em flagrante.