PMs foram acionados para o local onde o acidente aconteceuReprodução Facebook

Publicado 10/04/2022 10:53 | Atualizado 10/04/2022 10:54

Rio - Um motociclista morreu em acidente na Estrada Intendente Magalhães, no Campinho, Zona Norte, no início da manhã deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do 8º Grupamento (Campinho) foram acionados para uma colisão envolvendo um carro e uma moto às 7h52.

Ao chegar no local, os militares já encontraram o motociclista morto. O carro que colidiu com o veículo e seus ocupantes seguiam no local. O acidente aconteceu na Intendente, sentido Cascadura. A Polícia Militar foi acionada para o local.

Informações preliminares dão conta de que o rapaz que pilotava a moto tinha 18 anos e teria dormido enquanto guiava o veículo. Ele bateu em um carro que estava estacionado na porta de uma revendedora de automóveis.