Fuzil apreendido na primeira ocorrênciaDIvulgação

Publicado 10/04/2022 08:33 | Atualizado 10/04/2022 08:49

Rio - Três homens foram presos neste sábado, em duas ocorrências entre o KM 201 e 207, na BR 116, em Seropédica, na Baixada Fluminense. O primeiro caso foi de uma dupla que dirigia um veículo Citroen Cactus, por volta de 16h15. Eles foram abordados em uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e segundo a corporação, apresentaram nervosismo durante a revista.

Durante a revista, policiais encontraram uma ampola de anabolizante na bagagem do passageiro, o que aumentou a suspeita e intensificou as buscas no veículo. A equipe localizou um carregador com cinco munições de calibre 7,62 e um fuzil de calibre 7,62 desmontado na tampa do porta malas. Na bagagem do passageiro também foi encontrado um comprimido de êxtase e um de anabolizante.

Além da arma e das munições, os agentes também localizaram 210 embalagens, de 15 gramas cada, de uma substância classificada como medicamento não autorizado pela ANVISA. O produto tinha o nome Vital honey na embalagem, também conhecido como melzinho do amor. O material estava escondido no forro das portas laterais. Os ocupantes d o material apreendido foram encaminhados para a 52ªDP (Nova Iguaçu).

No âmbito da Operação Égide, por volta de 16h20, no KM 201, o motorista de um veículo Ford Fiesta tentou fugir de uma abordagem em alta velocidade pela via. Ao ser alcançado, os agentes encontraram 325 trouxinhas de cocaína e 69 minitabetes de maconha no banco dianteiro do carro. As embalagens continham a inscrição da facção TCP. O condutor disse que as drogas eram de Acari e seriam levadas para a cidade de Valença, no interior do Rio. O homem e o material apreendido também foram conduzidos à 52ªDP.