Publicado 10/04/2022 12:22 | Atualizado 10/04/2022 12:32

Rio - Um grupo de pessoas depredou uma viatura e hostilizou agentes da Guarda Municipal durante abordagem a ambulante, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na última sexta-feira. A ação foi registrada em vídeo por uma pessoa que passava no local e mostra objetos sendo atirados no carro usado pelos guardas, que teriam saído do local para evitar confronto. O caso aconteceu na Rua General Roca, próximo à Conde de Bonfim.



No início das imagens, é possível ver um homem, que seria um camelô, e outras pessoas conversando com os agentes. Em seguida, outro homem ao fundo parece chamar o grupo que se aproxima do carro carregando pedaços de pau e caixotes. Gritos de "vocês são covarde!" são ouvidos ao fundo e os ataques ao veículo começam.

Madeiras, caixotes e até cones são atirados no carro, enquanto agentes tentam sair do veículo. Em dado momento, após um dos agentes entrar no veículo para tentar sair do local, um homem se aproxima com uma madeira e quebra o retrovisor do veículo. Outros agentes que estavam no local parecem não reagir ao ataque dos populares.

Segundo a Guarda Municipal, os agentes faziam uma ação de ordenamento urbano na região após denúncia recebida de que um ambulante estaria comercializando óculos piratas.



Ao chegar no local, na Rua Conde de Bonfim esquina com a General Roca, os agentes confirmaram o fato relatado em denúncia e pediram que o vendedor retirasse os produtos falsificados. O camelô, que seria irregular, teria se negado e os guardas informaram que seria feita a apreensão da mercadoria caso o pedido não fosse atendido.



Na sequência, começa a confusão flagrada no vídeo, em que ambulantes hostilizam os agentes e depredam a viatura usada por eles. A corporação informou que os agentes não reagiram às agressões, saíram do local e buscaram reforço de outras equipes. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).