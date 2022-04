A pequena Yasmin, de 8 anos, vítima de um deslizamento na comunidade caiçara da Ponta Negra, em Paraty, foi localizada pelo Corpo de Bombeiros - Reprodução

A pequena Yasmin, de 8 anos, vítima de um deslizamento na comunidade caiçara da Ponta Negra, em Paraty, foi localizada pelo Corpo de BombeirosReprodução

Publicado 09/04/2022

Rio - Depois de oito dias de buscas, o corpo de Yasmin, de 8 anos, vítima de um deslizamento de terra na comunidade caiçara da Ponta Negra, em Paraty, foi encontrado na manhã deste sábado (9) pelo Corpo de Bombeiros. Sete pessoas da mesma família morreram no local depois das fortes chuvas no último sábado. Os trabalhos de busca dos bombeiros permanecem por três pessoas desaparecidas, em Ilha Grande. Eles atuam com auxílio de cães farejadores, além de aeronaves, drones, retroescavadeiras e embarcações apoiam a operação.

Os trabalhos de busca do Corpo de Bombeiros permanecem por três pessoas desaparecidas, em Ilha Grande (Itaguaçu)



Yasmin foi a última vítima que estava desaparecida na comunidade de Ponta Negra. Ela vivia com a mãe Lucimar e seus irmãos em uma casa de pau a pique. Primo de Lucimar, Edimar Souza, agradeceu às orações da comunidade na manhã deste sábado, logo depois de ter sido encontrado o corpo de Yasmin.

Nesta sexta-feira (8), Souza já havia feito um desabafo pelas redes sociais: “Ôh meu amor, Yasmin, já se passaram uma semana e nada de te encontrar. Estamos todos torcendo e orando para que os Bombeiros, Exército e todos os envolvidos pela sua busca possam te encontrar. Nossa comunidade nunca passou por nada igual, tragédia, pânico, pesadelo, cenário de filme. Luto eterno pra nossa família caiçara”.

A informação sobre o resgate do corpo foi dada pelo secretário de Estado de Defesa Civil, Leandro Monteiro, pelas suas redes sociais. “Acabamos de encontrar a última vítima que estava desaparecida na praia de Ponta Negra - Paraty. Minha gratidão aos nossos militares do @cbmerjoficial e a todos que trabalharam muito nos últimos 8 dias.(sic)”.

Presidente da associação de moradores de Ponta Negra, Cauê Villela, acompanhou o resgate dos bombeiros: "Foi muito triste, mas ao mesmo tempo um alívio em saber que poderemos nós despedir. Agora, é preciso começar a segunda fase que é de refazer as casas perdidas e dar um pouco de dignidade às pessoas".

O corpo da menina foi levado para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis. O menino Dorqueu Campos dos Santos, 12 anos, único sobrevivente da família, segue internado no CTI Pediátrico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a prefeitura do município, o seu quadro clínico geral continua gravíssimo e dependente de ventilação mecânica. “A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o paciente está recebendo todo o tratamento e suporte necessário”, diz nota da prefeitura.

Também neste sábado, uma missa foi realizada em memória das 11 vítimas do bairro Monsuaba, em Angra dos Reis, que foi o mais atingido do continente pelo volume histórico de chuva registrado no último fim de semana. A missa de 7° dia foi celebrada por Padre Gilberto, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Nesta sexta-feira (8), equipes de diferentes secretarias de Angra dos Reis seguiram trabalhando para atender às necessidades da população na Ilha Grande. Na localidade, foi registrado o maior volume de chuva no temporal que atingiu o município nos últimos dias. Na Praia de Araçatiba, foram 800 mm de chuva, maior índice já registrado pelo município.