DHNSG - Marcos Porto/Agencia O Dia

DHNSG Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 09/04/2022 15:46

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de duas pessoas em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Um homem e uma mulher foram encontrados na Restinga de Maricá na noite desta sexta-feira. As identidades dos suspeitos não foram identificadas

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram chamados para a ocorrência no local. A área em que os corpos foram encontrados foi isolada para a perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).