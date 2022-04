Rodrigo Prado afirmou que a remessa de vacina contra a gripe recebida foi maior do que o esperado - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/04/2022 08:06 | Atualizado 11/04/2022 08:48

"A gente precisa que a procura aumente. Quanto mais as pessoas se vacinarem, mais rápido estarão protegidas contra a gripe. É fundamental que venham aos postos se vacinar", afirmou Rodrigo Prado, que esteve na Clínica da Família Santa Marta, em Botafogo, na manhã desta segunda-feira.



Desta segunda semana até 30 de abril, serão atendidos nas unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) os idosos a partir de 60 anos, além dos trabalhadores da saúde de qualquer idade em seus respectivos locais de trabalho.



A campanha de vacinação contra a Influenza no município do Rio foi iniciada em 4 de abril e tem a meta de alcançar a cobertura de 90% dos grupos prioritários, o que corresponde a cerca de 1,8 milhão de pessoas na cidade.



A aposentada Márcia da Penha de Carvalho, de 61 anos, esteve na manhã desta segunda-feira na Clínica da Família Santa Marta, onde a filha Jueslania Carvalho trabalha como enfermeira. A profissional de Saúde não deixou a mãe "perder a viagem".



"Covid eu não pego mais, nem gripe. Eu vim ver minha filha, que não vejo há uma semana e me colocaram pra vacinar", brincou Márcia da Penha.



A filha, que se orgulha de ter aplicado todas as vacinas contra a covid-19 em Márcia, agora disponibiliza a dose contra a Influenza.



"É um prazer poder vacinar minha mãe, poder cuidar dela, que me deu a vida, investiu na minha educação e hoje estou podendo protegê-la", declarou a enfermeira.



Covid-19



Os idosos acima de 80 anos também devem aproveitar para se vacinar com a segunda dose de reforço contra a covid-19, também conhecida como quarta dose. Não há expectativa de idosos com menos de 80 anos receberem a quarta dose.



A Prefeitura do Rio ainda aguarda o envio de um lote de Pfizer pelo Ministério de Saúde, que já tem mais de duas semanas de atraso.



O secretário reforçou que a população acima de 80 anos deve procurar os postos para se imunizar contra a gripe e receber a quarta dose de reforço contra a covid.