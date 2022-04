Ônibus do BRT pega fogo próximo ao terminal Alvorada, na Barra da Tijuca - Reprodução de vídeo

Ônibus do BRT pega fogo próximo ao terminal Alvorada, na Barra da TijucaReprodução de vídeo

Publicado 11/04/2022 21:30 | Atualizado 11/04/2022 22:33

Rio - Três ônibus do sistema BRT pegaram fogo nesta segunda-feira (11), assustando passageiros e causando transtornos e interdições em vias em pontos distintos do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos em nem um dos três casos.



O primeiro aconteceu por volta das 8h40, quando um ônibus pegou fogo na saída do Terminal Alvorada, perto da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e causou problemas ao trânsito da região.

Ônibus do BRT pega fogo em Madureira, na Zona Norte, na tarde desta segunda-feira (11).



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/d1kdiooh2U — Jornal O Dia (@jornalodia) April 11, 2022

No fim da tarde, por volta das 17h, bombeiros do quartel de Irajá, na Zona Norte, foram acionados para conter chamas em um outro ônibus do BRT, desta vez em Madureira, próximo ao Mercadão, na Zona Norte. As chamas foram controladas, mas tomaram boa parte do veículo.A presidente da MobiRio, Claudia Secin, enviou nota à imprensa se posicionando, dizendo que “determinou a abertura de três processos de sindicância para apurar os dois incêndios ocorridos nesta segunda-feira em articulados -(um no Terminal Alvorada, pela manhã, e outro em Madureira, à tarde) e um incidente com um BRT no Galeão, também à tarde”.Ainda de acordo com a MobiRio, foram feitos registros de ocorrências na 16ª DP (Barra da Tijuca) e na 29ª DP (Madureira) para que seja investigado se os incêndios foram criminosos. A empresa confirma que não houve feridos em nenhum dos casos e que criará uma diretoria de inteligência e segurança na empresa.Desde o começo deste ano, a prefeitura do Rio enfrenta problemas com o sistema de ônibus BRT, entre as crises instauradas estão em pauta as demandas de melhorias em toda a infraestrutura dos transportes, criado na antiga gestão de Eduardo Paes em 2012, tendo iniciado as operações em 6 de junho de 2012.No final do ano passado, já numa tentativa de gerir os problemas no sistema de transportes articulados, a prefeitura anunciou uma intervenção no BRT, a Prefeitura do Rio anunciou que criaria a MobiRio, registrada como Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC) uma nova empresa municipal com intuito de ajudar na operação dos transportes públicos da cidade, gerenciando e planejando o funcionamento dos transportes públicos do Rio, em especial do BRT.A prefeitura também lançou edital com Propostas de licitação para a compra de 307 ônibus articulados para o sistema de corredores rápidos (BRT – Bus Rapid Transit), que ocorreu em março, mas nenhuma empresa se interessou.O desgaste da gestão atual com o sistema de transportes segue com as discussões que prosseguiram para os tribunais com os argumentos do Sindicato dos Rodoviários reclamando direitos de salários atrasados, empresas prestadoras de serviços que também apresentaram suas exigências à prefeitura e seguidas acusações do gestor de que os empresários de ônibus estariam sabotando as tentativas da prefeitura de melhorar todo o sistema de transportes do município, incluindo o BRT.