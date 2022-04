Leonardo Bezerra é surdo e mudo e foi preso suspeito de roubar um celular em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 11/04/2022 21:33

Rio - A defesa de Leonardo Bezerra da Costa, homem surdo e mudo que foi espancado e preso após ser acusado de tentar roubar um celular em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense, negou que ele tivesse prestado depoimento ao lado de um familiar. Inicialmente, a 52ª DP (Nova Iguaçu) havia informado que o homem "estava acompanhado de um parente na delegacia". Agentes disseram ainda que, após análise dos elementos, ele foi autuado em flagrante.

"Dentro da delegacia não podemos ter contato com ele, pois o inspetor disse que ele responderia sozinho por ser maior. Nós realmente fomos para delegacia, mas ficamos do lado de fora, sem ter contato com ele. E ele foi ouvido sozinho, sem um intérprete. Porque nem o inspetor era intérprete", rebateu a irmã do jovem em entrevista ao RJTV2.

No documento, o delegado Adriano Leal Baptista afirmou ainda que o jovem foi interrogado e que permaneceu em silêncio. "[Leonardo] manifestou o direito constitucional de manter-se em silêncio", escreveu na ocorrência.

A prisão aconteceu no dia 28 de março e, desde então, a família dele tenta provar a sua inocência. A mãe defendeu que ele não sabe ler, escrever, que não compreende libras e que não consegue fazer leitura labial. Além disso, Leonardo também tem problemas mentais. Em repúdio ao possível ato de roubo, populares o espancaram antes da chegada da Polícia Militar no local.

Após duas audiências de custódia, a Justiça confirmou a prisão de Leonardo. Apenas na segunda audiência, havia um intérprete de libras para acompanhar o jovem. No momento, ele está preso no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio.