Criminoso foi preso por agentes da 128ª DP (Rio das Ostras)Polícia Civil / Divulgação

Publicado 11/04/2022 19:19

Rio - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde desta segunda-feira (11) por policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras) após postar fotos íntimas da sua ex-companheira na internet. O flagrante foi feito no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, Região dos Lagos.

Ainda segundo os agentes, o crime aconteceu no dia do aniversário da vítima, que foi alertada por amigos sobre o que tinha acontecido. Após saber do caso, ela teria chegado a desmaiar na delegacia por estar abalada.

Agora o criminoso ficará preso à disposição da Justiça.