Ônibus do BRT pega fogo em Madureira, na tarde desta segunda-feira (11) - Foto: Reprodução / Redes Sociais O Dia

Ônibus do BRT pega fogo em Madureira, na tarde desta segunda-feira (11)Foto: Reprodução / Redes Sociais O Dia

Publicado 11/04/2022 18:53 | Atualizado 11/04/2022 19:42

Rio - Um ônibus articulado do BRT pegou fogo, na tarde desta segunda-feira (11), próximo à estação Mercadão, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, nãio houve feridos.

Ônibus do BRT pega fogo em Madureira, na Zona Norte, na tarde desta segunda-feira (11).



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/d1kdiooh2U — Jornal O Dia (@jornalodia) April 11, 2022

Equipes do Quartel de Irajá, também na Zona Norte, foram acionadas às 17h e seguem no local. As chamas já foram controladas e os militares seguem em fase de rescaldo.



Por meio das redes sociais, a MobiRio, empresa pública municipal por administrar o Sistema BRT, informou que "a operação dos ônibus articulados no local do acidente já opera normalmente". Equipes do Quartel de Irajá, também na Zona Norte, foram acionadas às 17h e seguem no local. As chamas já foram controladas e os militares seguem em fase de rescaldo.Por meio das redes sociais, a MobiRio, empresa pública municipal por administrar o Sistema BRT, informou que "a operação dos ônibus articulados no local do acidente já opera normalmente".

O #BRTRioInforma que o trecho entre a estação Mercadão e Galeão , sentido Galeão, já está reaberto e com o sistema operando normalmente. pic.twitter.com/1BYpCuUCeE — BRT Mobi Rio (@BRTMobiRio) April 11, 2022

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Av. Ministro Edgar Romero teve a via liberada no sentido Irajá. No sentido Campinho, na altura da R. Conselheiro Galvão. Bombeiros, PM e Guarda Municipal seguem no local. O veículo que pegou fogo ainda não foi retirado do local pelas equipes responsáveis. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Av. Ministro Edgar Romero teve a via liberada no sentido Irajá. No sentido Campinho, na altura da R. Conselheiro Galvão. Bombeiros, PM e Guarda Municipal seguem no local. O veículo que pegou fogo ainda não foi retirado do local pelas equipes responsáveis.

Pela manhã, um outro ônibus do BRT foi destruído na Barra da Tijuca, também por consequências de um incêndio. O articulado atingido pelo fogo, estava no corredor Transoeste, perto do Terminal Alvorada, na altura da Cidade das Artes. O coletivo saía do terminal e fazia a linha 22 (Alvorada x Jardim Oceânico). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.



Em nota, a presidente da MOBI-Rio, Claudia Secin, informou que "determinou a abertura de três processos de sindicância para apurar os dois incêndios ocorridos nesta segunda-feira em articulados (um no Terminal Alvorada, pela manhã, e outro em Madureira, à tarde) e um incidente com um BRT no Galeão, também à tarde. Foram feitos os registros de ocorrências na 16ª DP (Barra da Tijuca) e 29ª DP (Madureira) para que seja investigado se os incêndios foram criminosos. Em nenhum deles houve feridos". A nota encerra da MobiRio encerra informando que será criada uma Diretoria de Inteligência e Segurança na empresa.