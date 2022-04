Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Paty do Alferes - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 11/04/2022

Rio - A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Paty do Alferes, recebeu R$ 100 mil de indenização após o furto de oito peças sacras, em 2005. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Paulo Célio de Azevedo Medeiros e Edvaldo da Silva Santos furtaram os objetos após terem tentado comprar as peças antigas.

Os dois furtaram uma oito objetos, tombados pelo Iphan, do acervo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição: uma coroa da Imagem de Nossa Senhora da Conceição, avaliada em R$ 10 mil; uma coroa da Imagem de Nossa Senhora do Rosário, avaliada em R$ 10 mil; uma coroa da Imagem da Nossa Senhora Aparecida, avaliada em R$ 4 mil; um turíbulo de prata, avaliado em R$ 2 mil; dois castiçais e um resplendor da Imagem de Santo Inácio de Loyola, avaliado em R$ 15 mil.

Em 2013, o MPF em Petrópolis apresentou uma denúncia contra Paulo Célio e Edvaldo da Silva após a prisão deles por outro crime. Na época, eles roubaram uma imagem de Nossa Senhora Criança em Miguel Pereira. Um deles se disfarçou de padre para furtar as imagens sacras.



Pelo crime em Paty dos Alferes, Paulo Célio foi condenado a cinco anos e dois meses de prisão. Em agosto de 2020, ele foi preso e o bem penhorado para a devida reparação dos danos causados.