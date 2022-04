Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) - Divulgação

Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi)Divulgação

Publicado 11/04/2022 19:22 | Atualizado 11/04/2022 21:14

Rio - A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj) registrou, nesta segunda-feira, um boletim de ocorrência após a distribuição de panfletos com mensagens antissemitas em Copacabana, na Zona Sul, ocorrido na tarde de sábado passado (9).

Na Rua Barata Ribeiro, o ponto de distribuição dos folhetos foram localizados próximos à Sinagoga Beth El e o Clube Israelita Brasileiro. "O objetivo é sempre o mesmo: nos intimidar, provocar medo, insegurança, colocar a comunidade em pânico, mas seguiremos denunciando, e apoiaremos as investigações da Polícia Civil", disse o presidente da Fierj, Alberto David Klein.



De acordo com a entidade, os panfletos foram distrubuídos por pessoas que estavam em um carro preto. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). "Diligências estão em andamento para esclarecer o caso. A investigação segue sob sigilo", afirmou a Polícia Civil, em nota.