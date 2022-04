Grande coluna de fumaça preta se formou devido ao incêndio - Twitter/O DIA

Grande coluna de fumaça preta se formou devido ao incêndioTwitter/O DIA

Publicado 11/04/2022 10:44 | Atualizado 11/04/2022 11:18

Rio - Um BRT pegou fogo na manhã desta segunda-feira (11), na saída do Terminal Alvorada, próximo a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e causou transtorno no trânsito da região da Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos.

Ainda segundo a corporação, equipes do quartel do Recreio dos Bandeirantes foram acionadas às 8h40 e seguem no local, tentando controlar as chamas. O incêndio gerou uma grande coluna de fumaça preta, que atrapalhou a visibilidade dos motoristas que passavam pela pista.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a pista central da Avenida Ayrton Senna foi interditada e o desvio está sendo feito pela pista lateral.

A Mobi-Rio, responsável pelos BRTs, informou que um incêndio iniciou na sanfona do articulado da linha 22. Ainda segundo a empresa, o motorista seguiu os protocolos de segurança, as portas se abriram imediatamente e todos os passageiros desembarcaram. Haverá perícia para apurar as causas das chamas.