Leniel Borel ao lado da família durante protesto contra soltura de Monique Medeiros

Publicado 11/04/2022 12:05 | Atualizado 11/04/2022 14:41

Rio - Familiares de Henry Borel protestaram contra a decisão que concedeu liberdade condicional a Monique Medeiros, mãe da criança, na manhã desta segunda-feira (11). O ato que começou na Câmara Municipal do Rio e se estendeu até o Tribunal de Justiça, reuniu Leniel Borel, pai de Henry, a avó Noêmia Camargo e integrantes de movimentos sociais e ONGs ligadas à casos de impunidade. Monique e o ex-vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, são acusados da morte do menino, no dia 8 de março de 2021.



Durante a manifestação, Leniel afirmou não aceitar a soltura da ex-esposa e questionou quais os precedentes para o cumprimento de prisão domiciliar, já que a acusada não apresentou provas de que estaria sendo coagida na prisão.



"Qual é a prerrogativa que a Monique tem diferente de qualquer mãe que está aqui? (...) Não tem justificativa para Monique estar solta, para Monique estar em prisão domiciliar, assim como não tem para o Jairo. Será que isso aí é uma previsão para soltarem Jairo? Nós estamos aqui lutando por justiça. Monique tem que ficar presa, muito presa, e Jairo também. (...) A juíza unilateralmente bota a Monique em prisão domiciliar por uma coisa que nem provada foi? Qual é a prova que tem que a Monique sofreu qualquer tipo de coação na cadeia? Monique saiu pela porta da frente sorrindo e sem nenhum arranhão. Tinham outras presas lá para receber a tornozeleira, e a Monique passou na frente de todo mundo".



O pai de Henry também relembrou que, até o momento, a morte do menino não foi totalmente solucionada. "O quê que aconteceu com o Henry Borel? Quem matou meu filho? Foi Monique? Foi Jairo? Foram os dois? Foi Monique que segurou e Jairo executou ou vice-versa? Até agora não sabemos. Monique ficou 12 horas em depoimento, e a única coisa que ela falou, de uma forma muito dissimulada, em frente da juíza, para o Brasil inteiro, que só três pessoas poderiam falar o que aconteceu com Henry: Deus, Henry e Jairo. Quer dizer, ela estava no apartamento, ela estava do lado, como que ela não sabia o que aconteceu com o Henry?", indagou.

Noêmia Camargo sustentou que a mãe de seu neto não deveria ter saído da cadeia depois do crime que cometeu.



"Estamos aqui reunidos para que a Monique volte para a cadeia, que é o lugar dela, que ela não deveria nem ter saído, por justiça pelo Henry Borel. Queremos só justiça, eu, meu filho, todos os meus familiares queremos justiça para o Henry. Ela foi cúmplice, ela sabia dos maus tratos que ele estava sofrendo e não passou nada para o meu filho. Meu filho foi totalmente enganado por ela. Todos os familiares dela sabiam: a prima, a mãe, a babá, mas o meu filho não sabia. Se ele soubesse, tinha tirado o Henry convívio dela e do Jairo", contou a avó do menino.



"O mundo todo está revoltado, está todo mundo indignado com a Monique fora da prisão, porque tem muitas pessoas igual a ela, sofrendo maus-tratos dentro da prisão, então por que ela tem que ficar em casa respondendo em liberdade?", indagou.



Monique Medeiros foi solta na terça-feira passada (5), após decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal, que determinou que a ré seja monitorada por tornozeleira eletrônica. Ela estava presa há quase um ano, desde 8 de abril de 2021



Ministério Público pede revogação da prisão domiciliar

