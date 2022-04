Terminal Rodoviário Padre Henrique Otte, no Santos Cristo, foi desativado nesta segunda-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/04/2022 13:45 | Atualizado 11/04/2022 13:57

Rio - Passageiros que costumavam utilizar o terminal de ônibus Padre Henrique Otte, no Santo Cristo, na Região Portuária do Rio, foram pegos de surpresa na manhã desta segunda-feira, primeiro dia de inutilização do espaço, que dará lugar a um empreendimento residencial, com cerca de dois mil apartamentos. Nenhuma das pessoas abordadas pela equipe de reportagem de O Dia no local sabia da mudança. A Prefeitura do Rio divulgou na última quinta-feira (7) à imprensa que o terminal da Região Portuária do Rio seria desativado. As linhas foram realocadas nesta segunda-feira.

Por volta das 9h, agentes da Secretaria Municipal de Transportes e funcionários de empresas de ônibus orientavam os passageiros sobre os novos pontos das dez linhas que precisaram ser remanejadas. Cerca de 14 mil passageiros utilizavam diariamente o terminal. Um painel eletrônico avisava sobre a desativação do espaço. "A partir de hoje não tem mais terminal. Até ficar pronto o novo Terminal Gentileza", orientavam agentes da SMTR aos passageiros.



Funcionários de empresas de ônibus que foram ao terminal para reforçar o atendimento e ambulantes afirmaram que no horário de pico, no início da manhã, a confusão estava generalizada. "A mudança ocorreu de uma forma um pouco desorganizada. Muita gente ficou desorientada. Às 6h ficou uma loucura. O pessoal correndo de um lado para o outro para saber onde estava o ônibus", contou o colombiano Davi Salgado, 22, que trabalha vendendo suco de laranja há quatro anos no terminal.

A Secretaria Municipal de Transportes informou que no terceiro trimestre de 2023 as dez linhas terão seus pontos finais transferidos para o Terminal Intermodal Gentileza, em São Cristóvão. O novo terminal será o ponto de chegada do BRT à região central da cidade no antigo terreno do Gasômetro. Nomeado em homenagem ao Profeta Gentileza, o terminal integrará o sistema do BRT Transbrasil, linhas municipais alimentadoras e o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) – que será estendido em cerca de 700 metros a partir da Rodoviária Novo Rio.



Os passageiros que foram pegos de surpresa nesta segunda-feira desaprovaram a mudança. A principal crítica é a de que precisarão ficar expostos ao sol, sem o abrigo do terminal, enquanto aguardam a condução. Os despachantes ouvidos pela reportagem também afirmaram que a qualidade do ambiente de trabalho piorou.

"O acesso é mais difícil. Só tem duas vagas para o ônibus. Para o passageiro embarcar, não é bom. É um ponto em uma via expressa. Para quem estava acostumado a trabalhar dentro de um terminal, piorou muito" disse o funcionário que terá sua identidade preservada. "Vamos ficar na rua de novo", completou um colega.

A copeira Cláudia Viana, 55, foi ao terminal pegar o ônibus da linha 110 para ir ao trabalho no Leblon. "Usei o terminal por bastante tempo. Eu não sabia, não tinha ideia que seria desativado", contou. O novo ponto está na Praça Marechal Hermes. Michele Lima, 42, também ficou surpresa com a mudança, mas disse que foi bem orientada nesta segunda-feira. "Eu não sabia. Quando cheguei ali, vi só a placa com o aviso. O pessoal está explicando direitinho. Não está difícil de achar os novos pontos", afirmou.

A aposentada Sueli Pinto Vieira considera que a situação dos passageiros piorou. Ela mora em Nova Iguaçu e costumava usar o terminal para se locomover na capital. "Estou indo ao médico e me surpreendi com essa mudança. Ainda bem que o novo ponto está aqui perto. Mas, ficar de baixo de sol e chuva é constrangedor", criticou.

Robson Roberto, 39, concorda. Ele usava o terminal toda segunda-feira para ir trabalhar na construção civil. Hoje, levou um susto ao ver o espaço vazio. "Cheguei lá para pegar o ônibus, levei um susto, vi o terminal vazio, não sabia o que estava acontecendo. De princípio, eu achei ruim a mudança. A rodoviária era uma mão na roda. Aqui ficamos na pista", explicou Robson, que mora em Cabo Frio.

A enfermeira Rosemery Aparecida, 55, trabalha no Santo Cristo e pega ônibus todo dia no terminal para voltar para a casa. Ela tampouco sabia da mudança. "Fiquei perdida. Olhei e falei, 'Ué, cadê os ônibus?'. Acho que ficou pior. Tínhamos um abrigo, aqui tem que ficar em baixo do sol quente, é bem complicado. Você me deu uma notícia ruim", lamentou a passageira.

Vera Gonçalves, 57, classificou a mudança como "horrível". "Ali já não estava bom, aqui ficou pior. Aqui ficamos mais expostos ao sol. Não sabia que tinha mudado o ponto. A moça do meu lado que me avisou", afirmou a moradora de Belford Roxo com destino a Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Natali Camillo Venâncio veio de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e perdeu tempo para encontrar seu ônibus para a Gávea, na Zona Sul do Rio. "Cheguei aqui e não sabia de nada. Estou atrasada procurando o ônibus. Achei falta de comunicação. Eu usava o terminal toda semana", criticou.

Confira as mudanças:

Rua Comandante Garcia Pires (sentido Praça Mauá):



112 (Rodoviária - Alto da Gávea)



133 (Rodoviária - Largo do Machado)



Rua General Luís Mendes de Morais (sentido Cidade Nova):



102 – Troncal 2 (Rodoviária - Jardim de Alah)



301 (Rodoviária - Barra da Tijuca)



302 (Rodoviária - Barra da Tijuca)



353 (Rodoviária - Praça Seca)



606 (Rodoviária - Engenho de Dentro)



Praça Marechal Hermes:



104 – Troncal 4 (Rodoviária - São Conrado)



108 – Troncal 6 (Rodoviária - Jardim de Alah)



110 (Rodoviária – Leblon)



ITINERÁRIO DAS LINHAS:

102 – Troncal 2 (Rodoviária – Jardim de Alah)



Novo itinerário:



CHEGADA: R. da América – Praça Santo Cristo – R. Prof. Pereira Reis – R. Equador – R. Gen. Luís Mendes de Moraes.



SAÍDA: R. Gen. Luís Mendes de Moraes – Praça Diná de Queirós – Av. Francisco Bicalho – R. Comandante Garcia Pires – Praça Marechal Hermes – Av. Cidade de Lima – R. Prof. Pereira Reis – Praça Santo Cristo – R. da América ...



104 – Troncal 4 (Rodoviária – São Conrado)



Novo itinerário:



CHEGADA: Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires – Praça Marechal Hermes.



SAÍDA: Praça Marechal Hermes – Av. Cidade de Lima – R. Cordeiro da Graça – Praça Marechal Hermes – Via D1 – R. Gen. Luís Mendes de Morais – Retorno – Praça Diná de Queirós



108 – Troncal 6 (Rodoviária – Jardim de Alah)



Novo itinerário:



CHEGADA: Praça Diná de Queirós – R. Gen. Luís Mendes de Moraes – Praça Marechal Hermes.



SAÍDA: Praça Marechal Hermes – Av. Cidade de Lima – R. Prof. Pereira Reis – Praça Santo Cristo – R. da América



110 (Rodoviária - Leblon)



Novo itinerário:



CHEGADA: Praça Diná de Queirós – R. Gen. Luís Mendes de Moraes – Praça Marechal Hermes.



SAÍDA: Praça Marechal Hermes – Av. Cidade de Lima – R. Prof. Pereira Reis – Praça Santo Cristo – R. da América



112 (Rodoviária – Alto Gávea)



Novo itinerário:



CHEGADA: Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires.



SAÍDA: R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Moraes – Praça Diná de Queirós

133 (Rodoviária – Largo do Machado)



Novo itinerário:



CHEGADA: Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires.



SAÍDA: R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Moraes – Praça Diná de Queirós



301 (Rodoviária – Barra da Tijuca)



Novo itinerário:



CHEGADA: Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Morais.



SAÍDA: R. Gen. Luís Mendes de Morais – Praça Diná de Queirós



302 (Rodoviária – Barra da Tijuca)



Novo itinerário:



CHEGADA: Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Morais.



SAÍDA: R. Gen. Luís Mendes de Morais – Praça Diná de Queirós



353 (Rodoviária – Praça Seca)



Novo itinerário:



CHEGADA: Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Morais.



SAÍDA: R. Gen. Luís Mendes de Morais – Praça Diná de Queirós



606 (Rodoviária – Engenho de Dentro)



Novo itinerário:



CHEGADA: Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Morais.



SAÍDA: R. Gen. Luís Mendes de Morais – Praça Diná de Queirós