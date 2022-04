Rio de Janeiro

Tribunal do Júri de Niterói julga nesta terça cinco acusados pela morte do pastor Anderson do Carmo

Devido ao número de suspeitos, a juíza do caso decidiu dividir o julgamento em duas sessões. Flordelis e mais três acusados vão a juri popular no dia 9 de maio

Publicado 11/04/2022 10:42 | Atualizado há 2 horas