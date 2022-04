Farta quantidade de drogas apreendidas pela PRF, após uma ação para resgatar o irmão de um agente sequestrado e morto por criminosos no Complexo da Mangueirinha - Divulgação

Farta quantidade de drogas apreendidas pela PRF, após uma ação para resgatar o irmão de um agente sequestrado e morto por criminosos no Complexo da MangueirinhaDivulgação

Publicado 11/04/2022 13:45

fotogaleria Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou quatro motos roubadas, além de apreender um carregador de fuzil, uma granada defensiva e grande quantidade de drogas neste domingo, após uma ação para resgatar o irmão de um agente sequestrado e morto por criminosos no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

O irmão do agente, de 41 anos, participava de uma festa que acontecia em uma das residências próxima da comunidade, no bairro Corte Oito. Ele estava armado pois possuía licença como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). Os criminosos, segundo a polícia, foram até a festa e pediram para ele deixar o local. Houve troca de tiros com os criminosos, e ele acabou cercado e sequestrado.



De acordo com nota divulgada pela PRF na manhã desta segunda-feira, ele estava acompanhado por sua namorada, que também foi capturada, mas liberada em seguida. Ainda segundo a PRF, os traficantes trataram ele como agente de segurança, que foi morto no chamado micro-ondas, quando o corpo é queimado com pneus.

Assim que foram avisados do rapto, as polícias mobilizaram uma operação. A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), unidade especial da Polícia Civil, foi acionada, com apoio aéreo. Vídeos postados nas redes sociais mostraram troca de tiros entre os criminosos e os agentes que foram até o local. No alto da comunidade, na região de mata, foi encontrado o corpo do irmão do agente carbonizado.



Após cessar fogos, os policiais conseguiram avançar e recuperar quatro motos roubadas, além de apreender um carregador de fuzil, uma granada defensiva, 300 "trouxinhas" de crack e 4.100 papelotes de cocaína.



Além da PRF, participaram da ocorrência o 15ºBPM (Duque de Caxias), o Comando de Operações Especiais (COE), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Grupamento Aeromóvel (GAM).



"Durante as buscas, uma das pessoas levadas pelos criminosos foi resgatada e um corpo foi encontrado. Após as equipes de segurança reagirem à injusta agressão, uma pessoa foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Caxias", diz nota da Polícia Militar.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada, sendo realizada perícia no local. Testemunhas também foram ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso.