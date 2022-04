Fachada da DHNSG, nesta sexta feira (04). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 11/04/2022 15:07 | Atualizado 11/04/2022 15:09

Rio - Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado por policiais militares, no bairro Vila Progresso, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira. A localização dos restos mortais à margem de um canal na Estrada do Muriqui Pequeno foi passada à equipe do 12º BPM (Niterói) após denúncia anônima. Agentes da Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo (DHNSG) foram acionados para o local.

De acordo com registro da PM, os policiais chegaram no local, que seria conhecido como ponto de desova de corpos, e confirmaram se tratar de um corpo. Na sequência, os policiais acionaram a delegacia de homicídios da Polícia Civil.

O corpo estava envolvo em sacos pretos, parcialmente submerso em canal. Não há informações sobre testemunhas. A perícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer a retirada do corpo no local. O morto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.