Receita Federal apreende equipamentos eletrônicos avaliados em R$ 30 mil | Rio de Janeiro | O Dia

Publicado 19/04/2022 08:23

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira, equipamentos eletrônicos em uma transportadora em Ramos, na Zona Norte do Rio, avaliados em R$ 30 mil. De acordo com o órgão, as mercadorias tinham uma nota fiscal falsa e foram declaradas como resina para impressão de próteses dentárias.

O remetente, de outro estado, enviou os produtos apresentando nota fiscal com falsa declaração de conteúdo. Segundo a Receita Federal, foram declarados 36kg de resina para impressão 3D de próteses dentárias no valor de R$ 4,2 mil. No entanto, o verdadeiro conteúdo era formado por placa mãe de computadores desktop, pentes de memória para computadores e alguns videogames.

"A Receita Federal inibe a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria e ao comércio regularmente instalado", informou o órgão.