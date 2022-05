Um cerco tático foi montado pela Polícia Militar e o carro foi recuperado em Cascadura - Divulgação

Publicado 02/05/2022 11:49 | Atualizado 02/05/2022 11:56

Rio- Três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos com um carro roubado, em Cascadura, Zona Norte do Rio, na noite do último domingo (1º).

Policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram alertados sobre um veículo suspeito que estaria realizando roubos no bairro de Madureira. Um cerco tático foi montado na região e o veículo com os cinco ocupantes, que constava como roubado, recebeu ordem de parada, levando à prisão e apreensão dos suspeitos. Além do carro, dois celulares também foram apreendidos.

De acordo com informações da Polícia Militar, os cinco homens seriam da Comunidade da Patolinha, no Complexo da Serrinha, também na Zona Norte.

A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).