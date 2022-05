Caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio) - Divulgação

Publicado 02/05/2022 14:02 | Atualizado 02/05/2022 14:02

Rio - Uma criança de 2 anos foi levada em estado grave de saúde para hospital em Araruama, na Região dos Lagos do Rio, após ser torturada pelo próprio pai. O caso aconteceu no último sábado, em Cabo Frio, e o homem, de 34 anos, acusado de cometer as agressões foi preso por policiais militares.

Segundo a Polícia Militar, o pai e a madrasta da criança levaram o menor para ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque Burle. Os profissionais que fizeram o atendimento do menino suspeitaram dos ferimentos da criança e acionaram a polícia.

O menino estava desacordado e com hematomas pelo corpo quando deu entrada na unidade. Os policias ao chegarem no local confirmaram se tratar de um caso de maus-tratos e prenderam o homem em flagrante.

A criança deu entrada na unidade com estado de saúde grave. Por conta disso, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. O DIA tentou contato com a Secretaria de Estado de Saúde para confirmar o estado de saúde do menor, mas nenhuma atualização foi informada.

O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio) e a madrasta, que acompanhava o pai do menor, foi ouvida e liberada em sequência.