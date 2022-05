Mercado Brasil de Artesanato Tradicional - Francisco Moreira da Costa

Mercado Brasil de Artesanato TradicionalFrancisco Moreira da Costa

Publicado 05/05/2022 20:18 | Atualizado 05/05/2022 21:24

Rio - Até este sábado (7), o jardim do Palácio do Catete abriga "um pouquinho do Brasil que canta e é feliz", como diria Ary Barroso. É o Mercado Brasil de Artesanato Tradicional, que traz obras conectadas à ancestralidade brasileira, formado por criações de artesãos de Norte a Sul do país com matéria-prima que está presente nos nossos diversos biomas.



O artesanato tradicional é aquele que passa de geração em geração, entre famílias e povoados, unindo o fazer artístico à matéria-prima nativa local. Um exemplo são as criações produzidas com capim dourado do Jalapão, Tocantins, conhecidas mundo afora. As redes de dormir feitas em Poço Verde no tear pelas artesãs sergipanas são outra marca do Brasil. A fibra de sisal, oriunda da Caatinga no sertão baiano está em cestos, acessórios, caixas e peças de decoração.



Além de poder conferir o que cada região vem produzindo, muitos numa tradição familiar antiga, as mais de 5 mil peças à venda têm uma boa variedade de preços, a partir de R$ 3. São ímas, peças de cerâmica, roupas, acessórios, brinquedos e até peças de mobiliário.



Mercado Brasil de Artesanato Tradicional



Até 7 de maio, das 12h às 18h.

Rua do Catete, 179 - jardim do Palácio do Catete - Acesso integrado ao Museu de Folclore Edison Carneiro.