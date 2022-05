semana terá dias nublados na cidade do Rio - Arquivo/Agencia O Dia

semana terá dias nublados na cidade do RioArquivo/Agencia O Dia

Publicado 10/05/2022 13:56

Rio - A cidade do Rio registrou, na madrugada desta terça-feira, a menor temperatura do ano, de acordo com o Alerta Rio. O termômetro marcou 14°C, às 4h15 na estação Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio. Na estação Santa Cruz, na Zona Oeste, a temperatura foi de 16,4 °C, segundo o serviço de meteorologia.

Pela rede do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), marcou 14,4°C na estação Vila Militar, 15,3°C em Jacarepaguá, e 15,4°C na estação Marambaia, todas na Zona Oeste.

Todas as temperaturas mais baixas deste ano foram registradas no Alto da Boa Vista. Além desta madrugada, os termómetros chegaram a 15,2ºC no local nos dias 18 de abril e 09 de maio, e 14,9°C no dia 19 de abril.

A previsão para o resto da semana é de tempo instável e chuvas fracas. De acordo com o Alerta Rio, nesta quarta-feira (11), ventos em níveis médios causam instabilidade no tempo na cidade do Rio de

Janeiro e há previsão de chuva fraca a moderada no período da noite.

Entre quinta-feira (12) e sexta-feira (13), a previsão é de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, a

qualquer momento. Já no sábado (14), o céu estará de nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A semana tem máxima de 32ºC e mínima de 14ºC.