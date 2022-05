A Cidade das Artes Bibi Ferreira fica na Barra da Tijuca - Divulgação

A Cidade das Artes Bibi Ferreira fica na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 10/05/2022 12:35

Rio- No ano do centenário de Bibi Ferreira, a Cidade das Artes ganha o nome da lendária artista. A partir de agora, o importante centro cultural, localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, passa a se chamar Cidade das Artes Bibi Ferreira. A mudança no nome foi publicada no Diário Oficial do município, nesta terça-feira (10).

Bibi foi uma das artistas mais aclamadas da cultura brasileira, atuando como apresentadora, atriz, cantora, compositora e diretora. Fez história ao encarnar grandes ícones da música nos palcos, como Edith Piaf e Amália Rodrigues. Outro papel antológico foi em 1975, quando protagonizou a peça "Gota d'água". Os musicais "Minha Bela Dama" e "O Homem de La Mancha", ambos com Paulo Autran, também foram marcos de sua carreira.

Ela morreu em fevereiro de 2019 após uma parada cardíaca. Caso estivesse viva, completaria 100 anos no dia 1º de junho.

Bibi Ferreira completaria 100 anos no dia 1º de junho Reprodução

Dentre as diversas homenagens e biografias que estão por vir neste ano de centenário, o espetáculo "Bibi, Uma Vida em Musical" volta aos palcos no dia 3 de junho, no Teatro Riachuelo, no Centro.

A Cidade das Artes Bibi Ferreira abriga um dos mais completos espaços para a apresentação de música, teatro, dança, artes plásticas, entre outras manifestações artísticas no Rio. O espaço recebe diversos grandes eventos, como a Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresenta no dia 14 de maio e o Rio 2C, maior evento de inovação da América Latina, que passou pelo local em abril deste ano e retorna em 2023.