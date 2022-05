Todos os proprietários foram notificados previamente - Divulgação/SEOP

Todos os proprietários foram notificados previamenteDivulgação/SEOP

Publicado 10/05/2022 13:02

Rio - A Prefeitura do Rio realizou nesta terça-feira (10) uma operação para demolir cinco construções irregulares na localidade conhecida como Matinha, nas imediações da Rocinha, em São Conrado, Zona Sul. Já nas primeiras horas do dia, as equipes iniciaram a derrubada de duas casas, uma fundação preparada para obras, um muro que cercava o lote de uma das construções ilegais, além do segundo andar de outra residência que estava com obras em andamento.

fotogaleria



“Somente este ano já foram demolidas mais de 230 construções irregulares na cidade. Vamos continuar trabalhando para garantir a ordem pública e preservar a vida das pessoas. As fiscalizações vão prosseguir para combater essas irregularidades no município do Rio”, destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, os imóveis não possuíam autorização da Prefeitura do Rio e, portanto, também não tinham garantia de segurança. Um outro fator de risco é que as edificações foram erguidas em cima de rochas e em declives, conforme aponta relatório feito pela Defesa Civil Municipal. Todos os proprietários foram notificados previamente. “Somente este ano já foram demolidas mais de 230 construções irregulares na cidade. Vamos continuar trabalhando para garantir a ordem pública e preservar a vida das pessoas. As fiscalizações vão prosseguir para combater essas irregularidades no município do Rio”, destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, os imóveis não possuíam autorização da Prefeitura do Rio e, portanto, também não tinham garantia de segurança. Um outro fator de risco é que as edificações foram erguidas em cima de rochas e em declives, conforme aponta relatório feito pela Defesa Civil Municipal. Todos os proprietários foram notificados previamente.

Também participam da ação as secretarias de Conservação, Assistência Social, Habitação e Meio Ambiente, além da Guarda Municipal, Rio Luz, Light, Águas do Rio e Comlurb.