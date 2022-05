Sistema de abastecimento Rio Preto receberá manutenção preventiva nesta quinta-feira (12) - Divulgação

Publicado 10/05/2022 15:06

Rio - O abastecimento de água no município de Teresópolis, Região Serrana, será interrompido entre 8h e 16h desta quinta-feira (12). Isso porque a Cedae fará uma manutenção preventiva no sistema Rio Preto. Os técnicos da companhia realizarão a limpeza da captação de água, a substituição de trecho de tubulação de água bruta (que leva água para tratamento na estação) e a troca de um registro da tubulação de água tratada (que transporta a água para a rede de distribuição). Durante a manutenção, a produção de água será interrompida para o município.

O abastecimento retomará logo após a conclusão do serviço, mas em alguns locais, como ruas mais altas, pode levar até 24 horas para se normalizar. Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do fornecimento para a execução do serviço.

A Cedae recomenda aos moradores que economizem e adiem tarefas não essenciais que demandem grande consumo de água. Clientes da companhia podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.