Em 2017, quando ainda estavam juntos, MC Marcelly e Francimar participaram do reality show "Power Couple", da Record TVReprodução Record TV

Publicado 10/05/2022 13:20 | Atualizado 10/05/2022 14:24

Rio – O ex-companheiro da cantora MC Marcelly, Francimar Jorge Cavalcante, foi transferido para a penitenciária de segurança máxima, Bangu 1, no Complexo de Gericinó, após ser flagrado escondido no esgoto do presídio Alfredo Tranjan, também em Gericinó, onde estava preso.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a transferência aconteceu após abertura de procedimento disciplinar por ele ter sido encontrado no esgoto da unidade onde estava custodiado. A apuração segue em curso.

No ano passado, Francimar, que era empresário, foi condenado por ter agredido, ameaçado e mantido a funkeira em cárcere privado. Segundo a MC, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento de 11 anos . Ela só conseguiu escapar depois de fazer contato com o irmão que acionou a PM. Os policiais precisaram arrombar porta do apartamento em que o casal estava.

Na ocasião, Francimar admitiu que agrediu a ex-companheira, mas negou tê-la mantido em cárcere privado. Ele foi condenado, em dezembro de 2021, a quatro anos e três meses de prisão pelos crimes de ameaça, lesão corporal e sequestro.

Mensagens no celular

Quando cometeu o crime, Francimar usou o celular de Marcelly para mandar mensagem para a mãe dela, através do WhatsApp. Em dois episódios, ele diz "Perdi a cabeça, isso não vai acabar bem" , "Eu bati muito nela, achei que fosse matar".



MC Marcelly é autora dos sucessos "Bigode Grosso" e "Levanta a mão pro alto e faz coraçãozinho". Em 2017, a MC e Francimar participaram do reality show Power Couple, da Record TV.