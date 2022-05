Um dos acessos ao Morro do Engenho da Rainha - Reprodução Google Maps

Publicado 10/05/2022 14:22

Rio - Moradores relataram nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (10), um intenso tiroteio na comunidade do Engenho da Rainha, no bairro de mesmo nome, na Zona Norte. De acordo com um dos relatos, a troca de tiros durou cerca de trinta minutos. Ainda não há informações sobre a origem dos disparos.

Segundo uma outra moradora, sons de rajadas de tiros foram ouvidas em todo o bairro. "Há uma hora o som das rajadas corta o silêncio do bairro. Eu desisti de me focar no relatório que estava tentando fazer. Levantei, arrumei a casa, lavei a louça, estendi roupa, uma necessidade de seguir em movimento com a rotina da vida", escreveu.

Um outro internauta lamentou o intenso confronto na região e contou que não pôde levar as filhas para a escola. "Nunca achei que fosse passar por isso", revelou.

Em uma outra postagem, uma jovem demonstrou desespero com a situação no bairro. "Pelo amor de Deus, como eu vou voltar para casa?", questionou.

Procurada para esclarecer se foi acionada ou se há alguma ação policial ocorrendo no local, a Polícia Militar informou que está verificando os fatos e, em breve, irá se manifestar sobre o caso.