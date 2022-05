Suspeita é de que a dupla vai revender aparelho no mercado clandestino - Reprodução

Publicado 12/05/2022 11:06

Rio - Câmeras de segurança registraram o roubo de um desfibrilador do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz (HOSB), no bairro do Fonseca, no município de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, no último dia 3 de maio. O aparelho foi levado por dois homens que teriam se passado por representantes comerciais. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado na 78ª DP (Fonseca).



Nas imagens, é possível ver um homem de camisa social branca, calça marrom, óculos e máscara no rosto entrando em uma sala, com uma mochila. Ele vasculha o espaço e acende a luz. Em seguida, o criminoso apaga a luz, vai até a porta e logo depois, um segundo assaltante, de camisa quadriculada, calça jeans e também de máscara, aparece para vigiar o local.



Depois da chegada do comparsa, o primeiro criminoso dá a volta no consultório, onde encontra o desfibrilador. Ele analisa o aparelho durante um tempo e confere se o local ainda está sendo vigiado. Em seguida, o homem volta a mexer no equipamento, até que o coloca na mochila e deixa a sala. A ação durou cerca de dois minutos. Confira.





De acordo com o delegado titular da distrital, Geraldo Assed, os assaltantes não levaram outros aparelhos da unidade. A suspeita é de que a dupla tenha furtado o desfibrilador para revender no mercado clandestino. Um desfibrilador como o furtado pelos bandidos custa entre R$ 9 mil e R$ 13 mil.

O dispositivo, que é leve e portátil, aplica choque elétrico através do peito para o coração, depois de uma parada cardíaca súbita, podendo interromper batidas irregulares, a arritmia, e permitir a retomada do ritmo normal, em tempo hábil. O equipamento é utilizado para evitar que haja perda ou danos em funções cardíacas e cerebrais.



No estado do Rio de Janeiro, uma lei torna obrigatória a presença do equipamento em locais que tenham circulação igual ou maior do que mil pessoas, como estádios, academias, centros esportivos e de recreação. A reportagem do Dia tenta contato com o Hospital Oftalmológico Santa Beatriz.