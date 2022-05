Publicado 20/05/2022 01:00

Onde estamos como sociedade quando pessoas morrem de frio? Políticos deveriam doar suas ‘vaquinhas’ virtuais para cuidar dos menos favorecidos. Que a solidariedade, marca do carioca, chegue rápido a quem precisa.

O frio não precisa estagnar o turismo carioca. Com ondas do jeito que os surfistas gostam, Niterói soube aproveitar com um campeonato de surf. Imagina o quanto as praias do Rio poderiam atrair e gerar?